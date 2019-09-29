Британскому премьеру грозит уголовное расследование
Против британского премьера Бориса Джонсона, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, могут начать уголовное дело.
Как отмечает газета Financial Times, премьер злоупотреблял своим положением, будучи на должности мэра Лондона в 2008-2016 годах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно изданию, обвинения в адрес Джонсона изучит независимое Управление по надзору за действиями полиции (IOPC).
Уточняется, что речь идет о связях между премьером и американской предпринимательницей Дженифер Акури, которая при помощи Джонсона получила в 2013-2014 годах $155 тыс. в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса.
Более того, издание подчеркивает, что Акури под давлением была включена в состав трех деловых делегаций Британии, которые посещали Израиль, Малайзию, Сингапур и США. Причем ее компании не соответствовали нужным требованиям.
При этом сам Джонсон заявил, что всегда действовал "в полном соответствии с правилами".
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