https://news.day.az/world/1160884.html Кровавое нападение в ТЦ в США, есть пострадавшие
Кровавое нападение в ТЦ в США, есть пострадавшие
По меньшей мере пять человек пострадали в субботу в результате нападения вооруженного ножом неизвестного в торговом центре в округе Балтимор (штат Мэриленд).
Об этом сообщила телекомпания CBS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел примерно в 14:00 по местному времени (22:00 Баку). Пострадавшие доставлены в больницу, их жизнь вне опасности.
Полиция открыла огонь по нападавшему, информация о его состоянии не приводится. Другие подробности пока не поступали.
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