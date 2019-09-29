По меньшей мере пять человек пострадали в субботу в результате нападения вооруженного ножом неизвестного в торговом центре в округе Балтимор (штат Мэриленд).

Об этом сообщила телекомпания CBS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел примерно в 14:00 по местному времени (22:00 Баку). Пострадавшие доставлены в больницу, их жизнь вне опасности.

Полиция открыла огонь по нападавшему, информация о его состоянии не приводится. Другие подробности пока не поступали.

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