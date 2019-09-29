https://news.day.az/world/1160885.html Трагедия у берегов Ливии: более 50 мигрантов пропали без вести
Трагедия у берегов Ливии: более 50 мигрантов пропали без вести
Лодка, перевозившая более 50 мигрантов, перевернулась в субботу у берегов Ливии, сообщило ливийское отделение Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
"Лодка остается в бедственном положении и до сих пор не была найдена. Более подробной информации нет. Команда УВКБ не теряет бдительности и готова реагировать на потребности в гуманитарной помощи", - сообщает ливийское отделение УВКБ ООН в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
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