Лодка, перевозившая более 50 мигрантов, перевернулась в субботу у берегов Ливии, сообщило ливийское отделение Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Лодка остается в бедственном положении и до сих пор не была найдена. Более подробной информации нет. Команда УВКБ не теряет бдительности и готова реагировать на потребности в гуманитарной помощи", - сообщает ливийское отделение УВКБ ООН в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

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