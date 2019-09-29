https://news.day.az/world/1160888.html В Казахстане школьница умерла от взрыва смартфона
В Казахстане школьница умерла от взрыва смартфона
В Казахстане 14-летнюю школьницу, уснувшую со смартфоном, обнаружили мертвой. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на местные власти.
По предварительной версии, девушка поставила телефон на зарядку и уснула.
Утром батарея гаджета взорвалась. В результате, девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.
Уточняется, что сотрудники полиции не нашли на теле несовершеннолетней признаков насилия.
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