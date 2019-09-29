Неофициальная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком пройдет в воскресенье на территории исторического Дома инвалидов в Париже. Она начнется во второй половине дня и будет открыта для всех желающих.

"Могут прийти все, кто его любил", - сообщил газете "Ожурдюи ан Франс" (Aujourd'hui en France) зять бывшего главы государства Фредерик Сала-Бару, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

Народное прощание с выдающимся французским политиком, умершим 26 сентября на 87-м году жизни, состоится по инициативе семьи. Оно предварит государственные и военные почести, которые вся Франция отдаст своему многолетнему руководителю в понедельник, объявленный днем национального траура.

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