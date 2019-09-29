В столичных аэропортах отменили и задержали более 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс. Расписания", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным на 09.10 по мск., во Внуково задержано шесть рейсов и два отменено. В свою очередь, в Домодедово 13 рейсов задержано и два отменено, в Шереметьево задержка коснулась восьми рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.

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