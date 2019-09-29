Американский авианосец военно-морских сил Ronald Reagan попал в китайскую "ловушку", когда проплывал в Южно-Китайском море по пути на Филиппины. Об этом сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на данные со спутника, которые показал портал Sohu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спутник сфотографировал, как Ronald Reagan был окружен в море пятью военными суднами Китая.

Издание приводит данные китайских СМИ, в которых заявляется, что авианосец США оказался в "ловушке". Также отмечается, что китайская сторона отправила пять кораблей, чтобы организовать настоящую осаду Ronald Reagan.

"Это спутниковое фото становится настоящим позором для ВМС США", - говорится в китайских СМИ.

На данный момент пока неизвестно, когда именно произошел инцидент.

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