Самого быстрого официанта выбрали в Аргентине. Соревнования среди представителей профессии прошли в столице. В Буэнос-Айрес съехались представители самых престижных отелей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, сотни участников преодолели больше полутора километров с подносами в руках, причем не пустыми - необходимо было пронести две бутылки и стакан. Победителей двое: Пабло Коронель - среди мужчин и Ванеса Нуньес - среди женщин.

Гонка традиционная, ее проводят уже больше 100 лет. Впервые такие соревнования прошли в 1908 году, напоминает телеканал "Россия 24".

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