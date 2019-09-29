Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие и пострадавшие
В Турции в результате столкновения трактора и микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что инцидент произошел в провинции Кайсери. В результате ДТП пострадали восемь человек.
Раненые были госпитализированы. Двоих пострадавших спасти не удалось.
Отметим, что ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу выразил обеспокоенность в связи с ростом количества ДТП в стране.
По его словам, должны быть приложены все усилия для изменения сложившейся ситуации.
Отметим, что согласно данным Управления полиции Турции, в июле 2019 года в стране произошли 37,2 тысячи ДТП, в которых погибли 255 человек.
Число травмированных составило 17,1 тысячи человек.
Согласно отчету, 5,2 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.
Кроме того, зарегистрированы 48 случаев цепных столкновений.
Причиной 176 ДТП, произошедших в июле 2019 года, стало превышение скорости.
215 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения
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