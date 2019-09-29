https://news.day.az/world/1160970.html В Турции произошло третье за сутки землетрясение
В Турции произошло третье за сутки землетрясение
В Средиземном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az .
Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 143,73 километра от района Мармарис провинции Мугла. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10,8 километра.
Каких-либо разрушений и жертв в результате землетрясения не зафиксировано.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре