В Средиземном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az .

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 143,73 километра от района Мармарис провинции Мугла. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10,8 километра.

Каких-либо разрушений и жертв в результате землетрясения не зафиксировано.

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