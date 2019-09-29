Желающие проститься с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, скончавшимся в четверг, собираются у Дома Инвалидов в центре Парижа за несколько часов до церемонии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Церемония должна начаться в 14.00 по местному времени, одна уже к 12.00 выстроилась очередь в несколько сотен метров.

Пожелание провести народную церемонию прощания в Доме Инвалидов высказала семья Ширака. Гроб с телом бывшего президента Франции будет выставлен во дворе Дома Инвалидов.

С вечера четверга Елисейский дворец открыл книгу соболезнований, в которой несколько тысяч французов оставили записи в память о Шираке. Книги соболезнований открыты мэрией Парижа и всеми округами города, мэром которого Ширак был в течение 18 лет, а также в других французских городах.

Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении родных. Он занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 годы. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.

Понедельник, 30 сентября, объявлен днём национального траура по Жаку Шираку. В церкви Сен-Сюльпис состоится служба и официальная церемония прощания, на которой будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и около тридцати глав иностранных государств. Россию будет представлять президент Владимир Путин.



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