Лидер Австрийской народной партии и кандидат в канцлеры республики Себастьян Курц проголосовал на досрочных парламентских выборах в Австрии, которые проходят в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Курц отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в его бывшей школе. Политик пришел на выборы в сопровождении подруги Сюзанны Тир. В этот раз Курц отказался от строго стиля, придя на голосование в светлых джинсах, белой рубашке и сером пиджаке в стиле кэжуал.



Лидеры всех остальных партий, претендующих на место в Национальном совете Австрии, также уже отдали свои голоса, равно как и президент страны Александер Ван дер Беллен.

Согласно прогнозам, с 33-34% голосов избирателей лидирует Австрийская народная партия (АНП) во главе с Себастьяном Курцем, который, как ожидается, снова займет пост канцлера. Также в парламент должны пройти Социал-демократическая партия Австрии (22%), Австрийская партия свободы (АПС) с 20%, праволиберальная NEOS (8%) и "Зеленые" (13%).

Избирательные участки завершат работу к 17.00 по местному времени. По подсчетам МВД Австрии, в республике в этот день избирательным правом смогут воспользоваться 6 369 796 человек.



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