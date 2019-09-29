Авиакомпании начали отменять рейсы на понедельник с вылетом или прилетом на юг Японии из-за приближения сильного тайфуна Митог, которому присвоен номер 18.

Согласно данным телеканала NHK, авиакомпании уже объявили об отмене 38 рейсов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Эта цифра будет расти по мере приближения тайфуна к архипелагу.

Как ожидается, в понедельник и вторник он может затронуть острова префектуры Окинава и западное побережье Японии, а затем выйдет к Корейскому полуострову. Далее существует вероятность, что он изменит направление и, сдвинувшись восточнее, обрушится на основной остров Японии Хонсю.

В настоящее время тайфун находится к юго-западу от Окинавы. Давление в центре тайфуна составляет 975 гектопаскалей. Скорость ветра в центре - 35 метров в секунду, при порывах - до 50.



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