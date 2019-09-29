Сотрудница Российско-Германской внешнеторговой палаты пострадала от нападения неизвестного во время прогулки в московском парке. Об этом сообщает kp.ru, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что 35-летняя гражданка Германии направлялась домой через парк "Косинский" около 18.00 по местному времени, когда на нее напал неизвестный. После того, как злоумышленник скрылся, женщина обратилась в полицию и написала заявление.

Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 132 "Насильственные действия сексуального характера". Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого.



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