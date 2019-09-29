На востоке Китая в провинции Цзянсу произошло масштабное ДТП. В результате по меньше мере 36 человек погибли, еще 36 пострадали. Об этом сообщает агентство Sina со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Автомобильная авария случилась утром 28 сентября в городском округе Исин провинции Цзянсу. Автобус, в котором находились 69 пассажиров, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В салоне грузовика находилось три человека.

По данным полиции, в результате ДТП 36 человек погибли, еще 36 пострадали, из них девять человек находятся в тяжелом состоянии. Еще одного человека выписали из больницы сразу после обследования.

По предварительным данным, причиной ДТП стало лопнувшее колесо автобуса.

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