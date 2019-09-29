https://news.day.az/world/1160998.html Жители деревни в России отбились от медведя, напавшего на стадо коров - ВИДЕО
Жители деревни в России отбились от медведя, напавшего на стадо коров - ВИДЕО
Поздним вечером в минувшую пятницу, 27 сентября, в деревне Новосаитово в Ишимбайском районе Башкирии медведь атаковал стадо коров. Инцидент попал на видео, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Хищник погнал парнокопытных прямо по улицам населенного пункта. Ему удалось догнать и ранить одну из "буренок", но задрать свою жертву он не успел - медведя отпугнули местные жители.
Как сообщают СМИ, непрошеный гость ретировался в лес, а пострадавшей корове оказали помощь.
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