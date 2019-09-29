Сильный пожар возник в воскресенье на центральном железнодорожном вокзале "Аль-Харамейн" в саудовском города Джидда. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Возгорание началось на крыше строения. В настоящее время несколько пожарных бригад пытаются локализовать очаг возгорания.

Как сообщили представители Управления гражданской обороны королевства, никаких сведений о пострадавших до сих пор не имеется.

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