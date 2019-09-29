Министр культуры, туризма и достопримечательностей Ирака Абд аль-Амир аль-Хамдани заявил, что считает запоздалым решение ЮНЕСКО о включении руин Вавилона в список Всемирного наследия, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в июле ЮНЕСКО включила в список Всемирного наследия расположенные в Ираке руины Вавилона, решение было принято на 43-й сессии комитета Всемирного наследия в Баку.

"Вавилон - один из старейших городов древнего мира. Он является источником света для всего человечества, от него была запущена история создания, поэтому его включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО было абсолютно заслуженным делом, однако сильно запоздалым из-за ошибочных действий в прошлом, таких как неквалифицированное обслуживание", - говорится в заявлении аль-Хамдани, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Он добавил, что после решения ЮНЕСКО министерство сформировало на местах специализированные археологические группы с целью защиты храмов и восстановления древнего города.

По словам министра, иракские власти выделили в этом году 49 миллионов долларов для этой цели и планируют выделять эту же сумму в ближайшие четыре года.

Руины Вавилона расположены у окраины современного города Эль-Хилла в 90 километрах к югу от Багдада.



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