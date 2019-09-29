Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о проведении независимой проверки ядерного энергетического комплекса, которая затронет французскую энергетическую корпорацию EDF, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что французская энергетическая корпорация EDF увеличила стоимость проекта по строительству АЭС Hinkley Point в Великобритании на 1,9-2,9 миллиарда фунтов до 21,5-22,5 миллиарда фунтов.

Министр отметил наличие "дополнительных задержек" в связи со строительством нового реактора АЭС "Фламанвилль", которым занимается EDF. Кроме того, Ле Мэр подчеркнул, что существуют "отклонения в расходах" при строительстве АЭС в Британии.

"Все эти отклонения неприемлемы... В течение нескольких месяцев я бью тревогу и делаю предупреждения. Я попросил о проведении полностью независимого расследования по поводу ядерного энергетического комплекса и относительно выбора реактора", - сообщил министр в интервью французским СМИ. Трансляцию вела радиостанция RTL.

"Я сделаю выводы из этой проверки, которые будут иметь последствия на всех уровнях...Мы больше не можем принимать эти отклонения во французской атомной отрасли", - добавил министр.



Он также отметил, что в конце октября получит результаты этой проверки, и подчеркнул, что не может принять, чтобы ядерная сфера была "государством в государстве".



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