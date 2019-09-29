Шесть местных жителей погибли в результате авианалета на населенный пункт в афганской провинции Газни, расположенной на востоке страны. Об этом в воскресенье сообщило агентство Pajhwok, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным представителя администрации провинции, удар был нанесен в уезде Хваджа Омари. Среди убитых - четверо подростков.

В субботу в Афганистане прошли четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы. Избирательный процесс проходил в условиях постоянных угроз безопасности со стороны радикалов. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ), не признающие легитимность афганского правительства, в преддверии выборов объявили о намерении сорвать голосование и призвали граждан не идти на избирательные участки.

По имеющейся информации, в день проведения президентских выборов боевики совершили более 100 вылазок, в результате которых погибли не менее 30 человек, более 120 получили ранения. Движение "Талибан", по данным Pajhwok, взяло на себя ответственность за более 60 атак, отмеченных в афганских провинциях в день выборов главы государства.

Предварительные результаты голосования ожидаются 19 октября, окончательные - 7 ноября. В случае необходимости второй тур может состояться 23 ноября 2019 года.

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