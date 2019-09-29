В воскресенье с заходом солнца Израиль приступает к празднованию нового 5780 года по еврейскому календарю, ближайшие два дня объявлены выходными, до среды закрыты госучреждения, не работает большая часть предприятий и торговых центров, не ходит общественный транспорт, нет занятий в школах и университетах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Полиция на все праздничные дни переведена на особый режим работы.

"Тысячи полицейских и сотрудников служб безопасности будут патрулировать жилые районы и места массовых мероприятий. Усиленные патрули обеспечат безопасность торговых центров, общественных парков и синагог, которые в эти дни посетят тысячи людей", - сообщает официальный представитель полиции Мики Розенфельд.

Армейская пресс-служба информирует о режиме частичной блокады палестинских территорий, который вводится на праздничные дни.

"С полуночи 29 сентября до полуночи 2 октября будут блокированы палестинские территории, КПП будут открыты для гуманитарных случаев, индустриальные зоны продолжат работать", - сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Усиленные меры безопасности вводятся в связи с тем, что традиционно в праздничные дни в Израиль прибывают десятки тысяч туристов и паломников со всего мира. Подводя итоги уходящего 5779 года по еврейскому календарю, министр туризма Ярив Левин отметил впечатляющий успех отрасли.

"Это третий год рекордного роста посещаемости Израиля гостями из-за рубежа. В 5779 году в Израиль въехали 4,6 миллиона туристов - на 18% больше, чем в предыдущем 5778 году", - заявил Левин.

Туризм за последние 12 месяцев принес в бюджет Израиля 22,4 миллиарда шекелей. Это на 3,4 миллиарда превышает доходы отрасли годом ранее.

В преддверии праздника Рош-А-Шана (еврейского Нового года) Центральное статистическое бюро (ЦСБ) Израиля сообщило, что население страны выросло на 184 тысячи человек, составив более 9 миллиона человек, при этом в 5779 году родились 196 тысяч младенцев, и 35 тысяч репатриантов въехали в страну, получив израильское гражданство. По данным ЦСБ, 74,2% населения Израиля - евреи, 21% - арабы. Продолжительность жизни в уходящем году составила почти 81 год у мужчин и 85 лет у женщин.

Еврейский Новый год - Рош-А-Шана отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей. На этот раз он пришелся на 29 сентября - 1 октября по григорианскому календарю. По традиции праздник отмечается в кругу семьи. Вечером в воскресенье израильтяне соберутся на праздничную трапезу, где обязательными блюдами будут мед и яблоки, символизирующие удачу в новом году, гранаты, олицетворяющие успех и заповеди (по народному поверью, в гранате 613 зерен - столько же, сколько заповедей в Торе) и рыба, которая символизирует плодородие и изобилие. На стол рыбу обычно подают с головой, сопровождая словами: "Чтобы быть нам в новом году в голове, а не в хвосте".

Религиозные иудеи приветствуют друг друга пожеланием быть вписанным в Книгу Жизни: "Да будете вы записаны на добрый год, и запись сия да будет скреплена печатью", хотя наиболее распространенное поздравление звучит так: "Шана това вэ метука" (хорошего и сладкого года). С Рош-А-Шана идет отсчет так называемых "дней трепета", отведенных для покаяния и заканчивающихся Йом Кипуром - днем поста, молитвы, всепрощения и искупления. В 2019 году он приходится на 8 октября.



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