На досрочных парламентских выборах в Австрии лидирует консервативная народная партия во главе с Себастьяном Курцем. Об этом сообщает телеканал OE24.

Как отмечается, партия набрала 37% голосов, о чем свидетельствуют данные экзитпола.

Уточняется, что следом идет Социал-демократическая партия, набравшая 23% голосов.

Третье место заняла Австрийская партия свобода с 17% голосов.

Четвертое и пятое места занимают партии "Зеленые" и "Новая Австрия" с 12% и 8% голосов соответственно.

Австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца. Во вторник, 28 мая, президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил его от должности канцлера страны. И.о. главы правительства был назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгера.

На прошлой неделе СМИ распространили видео, на котором бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на Ибице обсуждает получение помощи на выборах с "русской миллионершей". Видео приобрела неназванная фирма и впоследствии передала его СМИ. После скандала Штрахе ушел в отставку.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!