Председатель комитета по разведке нижней палаты Конгресса США Адам Шифф заявил, что демократы намерены добиться обнародования записей переговоров американского лидера Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, главная задача демократов - обеспечить национальную безопасность США и выяснить, не подрывал ли Трамп в разговорах с мировыми лидерами, в том числе с Путиным, безопасность страны.

"Конечно, я надеюсь, что мы это выясним", - отметил Шифф.

Он также добавил, что демократы постараются узнать содержание данных бесед, если записи этих разговоров хранятся в той же секретной компьютерной системе, что и тексты беседы Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

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