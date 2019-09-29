Американский лидер Дональд Трамп ранее поручил нескольким своим представителям договориться с Тегераном о проведении его встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу NBC, которое вышло в эфир в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Он отправлял к нам нескольких посланников", - сказал Зариф. Эти лица, по словам министра, должны были уведомить иранскую сторону о том, что Трамп "хочет провести встречу". "А потом на своей пресс-конференции он заявил, что иранцы просят о встрече, а он еще не согласился на это. Это плохая исходная точка для консультаций", - добавил он. Зариф также напомнил, что Трамп во время Генеральной Ассамблеи ООН заявил о готовности ужесточить санкции против Ирана.

Ранее Тегеран несколько раз отвергал призывы Вашингтона к проведению прямого контакта на высшем уровне. Трамп неоднократно заверял, что готов к такого рода переговорам.

Тегеран мог бы начать консультации с американской стороной, если Вашингтон продемонстрирует, что готов соблюдать свои прежние обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), добавил Зариф.

На вопрос о том, готов ли Тегеран к диалогу с действующей американской администрацией, он ответил: "Конечно, да, но не о новой сделке. Они должны показать, что уважают собственную подпись. Пока они не продемонстрируют, что уважают собственную подпись, нет смысла вести с ними переговоры". "Если заново договариваться по вопросам, относительно которых уже достигнута договоренность, то конца этому не будет. На следующий день они могут сказать, даже та же самая администрация, что этого было недостаточно", - добавил Зариф.

Говоря о том, почему президент Ирана Хасан Роухани и американский лидер Дональд Трамп не встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зариф констатировал: "Французская сторона провела большую работу, мы признательны за это ей и многим другим, кто пытался поучаствовать. Но проблема была в том, что президент Трамп, как я понимаю, в большей степени заинтересован в самой встрече, нежели в ее содержании. Для нас важно содержание".

Зарифу также был задан вопрос о том, считает ли он, что для КНДР были полезны встречи Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. "Неособенно, поскольку с северокорейцев не сняли никаких санкций после встреч, им продолжают предъявлять требования", - ответил он.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также отметил, что неудачная встреча Роухани и Трампа может "иметь негативное влияние" на экономику Ирана. Как пояснил министр, из-за нее может последовать снижение курса иранской национальной валюты.

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