https://news.day.az/world/1161079.html В России ввели акцизы на электронные сигареты
В России ввели акцизы на электронные сигареты
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому, многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака станут подакцизными товарами, передает РИА "Новости".
Ставка акциза на электронные средства доставки никотина и устройства для нагревания табака в 2020 году составит 50 рублей за штуку. В 2021 году акциз на них вырастет до 52 рублей за штуку, в 2022 году - до 54 рублей.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
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