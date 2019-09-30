Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому, многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака станут подакцизными товарами, передает РИА "Новости".

Ставка акциза на электронные средства доставки никотина и устройства для нагревания табака в 2020 году составит 50 рублей за штуку. В 2021 году акциз на них вырастет до 52 рублей за штуку, в 2022 году - до 54 рублей.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

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