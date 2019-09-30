https://news.day.az/world/1161082.html В России потушили все лесные пожары
В России потушили все лесные пожары
Все лесные пожары в России ликвидированы, сообщила федеральная Авиалесоохрана, передает ТАСС.
Днем ранее сообщалось, что в России активно тушат один лесной пожар на одном гектаре. "На 00.00 30.09.2019 на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет", - говорится в сообщении.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров на площади 94 гектара.
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