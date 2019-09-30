https://news.day.az/world/1161172.html Забавные олени затеяли очень странную драку - ВИДЕО
Забавные олени затеяли очень странную драку - ВИДЕО
На Ямале между двумя оленями произошла драка. В результате нее животные зацепились рогами друг друга и оказались в ловушке, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент инцидента.
Оленям распилили рога, чтобы высвободить их из ловушки.
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