Два человека погибли и еще двое получили травмы в результате аварии на американских горках в парке развлечений в Мехико. Об этом сообщает Milenio, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net..

Инцидент произошел на аттракционе под названием Химера. На огромной скорости последняя вагонетка сошла с рельсов и упала с высоты примерно 10 метров. Погибли молодая женщина и мужчина.

По информации местной прокуратуры, еще две женщины пострадали, а для шести человек понадобилась помощь психологов.

Правоохранители начали расследование инцидента. На это время парк аттракционов закрыли.

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