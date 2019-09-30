В Мексике два человека погибли, катаясь на американских горках - ВИДЕО
Два человека погибли и еще двое получили травмы в результате аварии на американских горках в парке развлечений в Мехико. Об этом сообщает Milenio, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net..
Инцидент произошел на аттракционе под названием Химера. На огромной скорости последняя вагонетка сошла с рельсов и упала с высоты примерно 10 метров. Погибли молодая женщина и мужчина.
По информации местной прокуратуры, еще две женщины пострадали, а для шести человек понадобилась помощь психологов.
Правоохранители начали расследование инцидента. На это время парк аттракционов закрыли.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре