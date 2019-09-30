В Сети появилась видеозапись, на которой зафиксированы моменты попадания дронов и крылатых ракет на завод Saudi Aramco. Атака на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Саудовской Аравии произошла 14 сентября, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, видно, как снаряды попадают в резервуары и взрываются, после чего на территории завода начинаются пожары.

После атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты Saudi Aramco официальный Эр-Рияд заявил о сокращении добычи углеводородов более чем в два раза - на 5,7 миллиона баррелей в сутки в сравнении с обычными 9,8 миллиона баррелей.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых ведет боевые действия арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Тем не менее, госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за произошедшее на Иран, пообещав предоставить неопровержимые доказательства. В Тегеране отвергли все обвинения в свой адрес.

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