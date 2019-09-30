Месса по Жаку Шираку, возглавлявшему Францию с 1995 по 2007 год, началась в понедельник утром в соборе Святого Людовика на территории Дома инвалидов в Париже, Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Первыми к военной церкви прибыли члены семьи покойного. Кортеж из нескольких машин в сопровождении полицейского эскорта проследовал от дома на улице Турнон, где Ширак и его супруга Бернадетт жили в последние годы, по историческим кварталам Парижа к месту проведения церемонии. Как сообщили ранее в Елисейском дворце, месса в соборе Святого Людовика не будет доступна для публики за исключением ближайшего круга соратников экс-президента.

После мессы в почетном дворе Дома инвалидов Шираку будут отданы воинские почести. В воскресенье здесь же прошло народное прощание с бывшим лидером республики: почтить его память пришли тысячи французов.

На территории Дома инвалидов, где похоронен император Наполеон I, проводятся наиболее важные государственные церемонии Франции.

После мессы траурный кортеж направится к старинной парижской церкви Сен-Сюльпис. Там в присутствии родственников Ширака, президента Франции Эмманюэля Макрона и зарубежных лидеров пройдет заупокойная служба. По ее окончании Макрон встретится в Елисейском дворце с иностранными коллегами, прибывшими в Париж, чтобы разделить скорбь французов. Ожидается, что похороны состоятся до конца дня на кладбище Монпарнас, где покоится его дочь.

Ширак умер дома в окружении родственников утром 26 сентября. Он ушел из политики после двух сроков пребывания на посту президента. В 2005 году у политика было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы. В 2016 году его здоровье резко ухудшилось после кончины старшей дочери Лоран. Последние три года Ширак не участвовал в официальных церемониях и редко принимал посетителей.

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