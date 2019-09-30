Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn предупредил пассажиров об отмене и опоздании ряда рейсов по всей Германии в связи с прохождением циклона Mortimer, который сопровождается штормовым ветром и ливнями, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В связи со штормом Mortimer железнодорожное сообщение по всей стране ограничено. Возможны опоздания и отмена рейсов. В связи с прогнозом погоды немецкой метеослужбы, ожидается, что шторм продлится до конца дня", - говорится в микроблоге Deutsche Bahn в Twitter.

C раннего утра понедельника Deutsche Bahn частично остановил движение на направлении севернее Ганновера. В настоящее время поезда следуют от Ганновера до Гамбурга, Бремена и Готтингена. Движение из Берлина в Гамбург было восстановлено утром.

В Нижней Саксонии утром поезд столкнулся с упавшим на рельсы деревом, пострадавших нет, но на месте ведутся восстановительные работы, сообщил Deutsche Bahn.

По сообщению немецкой метеослужбы, циклон Mortimer движется в понедельник в сторону Балтийского моря через Германию, порывы ветра могут достигать до 110 километров в час. Ночью спасатели работали в усиленном режиме, по всей территории страны зафиксированы падения деревьев. Администрация национальных парков в Саксонии и Нижней Саксонии предупредила туристов об экстренных ситуациях в связи с возможным падением деревьев - сухое лето в этом году привело к тому, что в лесах стоит много сухостоя, который легко ломается под порывами ветра.

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