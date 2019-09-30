https://news.day.az/world/1161349.html Товарищеский матч сборных Грузии и Казахстана закончился массовой дракой - ВИДЕО
Товарищеский матч сборных Грузии и Казахстана закончился массовой дракой - ВИДЕО
Товарищеский матч по американскому футболу между сборными Казахстана и Грузии завершился массовой дракой. Видео инцидента опубликовано в сообществе First & Goal во "ВКонтакте".
Конфликт вспыхнул при счете 22:12 в пользу сборной Казахстана. Один из игроков грузинской команды нанес удар шлемом по лицу упавшего на землю соперника. После этого на поле началась массовая драка, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Сама встреча проходила в Грузии. Vesti.kz уточняет, что в результате случившегося некоторые футболисты получили пожизненные дисквалификации.
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