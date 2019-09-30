Трагедия произошла в ночь с пятницы на субботу в Калининском районе на первом километре автодороги Володеево - Котово, неподалёку от села Некрасово.

- В 23:30 20-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2110, проявил невнимательность к дорожной обстановке, не учел скорость движения и совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Тверской области.

Водитель легковушки двигался на большой скорости и потерявшая управление машина буквально кувыркалась по ровной грунтовой дороге. В момент ДТП в салоне авто находились семь человек. 20-летний пассажир погиб, водитель и ещё два пассажира пострадали, передает Day.Az со ссылкой на tverigrad.ru.

Водителя в тяжелейшем состоянии госпитализировали в реанимационное отделение Городской больницы скорой помощи, у него взят забор крови для того, чтобы установить, употреблял ли он алкоголь перед поездкой, или нет. Но со стопроцентной уверенностью можно сказать, что в момент ДТП все находившиеся в машине пассажиры были пьяны. Доказательство тому - прямая трансляция в соцсети 20-летнего погибшего юноши, Константина.

Ребята весело проводили пятничный вечер, пили водку. Свою гулянку они не просто снимали на видео, а транслировали в режиме "онлайн". В какой-то момент алкоголь закончился, и они решили поехать за добавкой.

"Едем за водкой?" - предложил один из парней. После этого все дружно собрались и рванули к магазину, где можно разжиться алкоголем после десяти часов вечера. Во время поездки в компании высказали своё пренебрежительное отношение к сотрудникам полиции и хвастались, что катаются пьяными за рулём, и с ними ничего не произойдёт. Ребята доехали до торговой точки и, затарившись "огненной водой", уже возвращались назад, к месту своей пьянки, когда и произошла трагедия.

Вероятнее всего, в крови играл алкоголь, и водителю захотелось адреналина. На видео слышно, как ревёт мотор автомобиля: его "крутили" чуть ли не до отсечки двигателя. В какой-то момент перегруженную пассажирами машину повело в сторону, и она перевернулась, сделав кувырок через крышу, после чего вылетела в кювет.

"Все живы?", - перепуганно суетились уцелевшие после полёта в кювет пассажиры, ещё не понимая, что произошло на самом деле.

20-летний Костя от полученных травм скончался на месте ДТП. Приятели пытались сделать ему искусственное дыхание, но эти меры не помогли. Для молодого человека эта стала последняя в жизни трансляция, которая запечатлела его смерть в прямом эфире. Водитель в результате ДТП получил тяжелую травму головы, сейчас медики оценивают его состояние, как стабильно тяжелое. Ещё один парень получил травму спины, ушибы и многочисленные переломы. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение Городской больницы СМП. Травмы третьего пострадавшего не настолько серьёзные, он обратился за медпомощью только спустя сутки.

В Госавтоинспекции отметили, что никто из пассажиров не был пристёгнут. Водитель же не имел документа на право управления автомобилем. Сейчас во всех обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следователи ССО регионального УМВД. Возбуждено уголовно дело по статье 264 УК РФ.

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