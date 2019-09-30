Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Саудовской Аравии в иностранной валюте до "А" с "А+", говорится в сообщении агентства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Прогноз установлен на уровне "стабильный".

"Снижение рейтинга отражает рост геополитической и военной напряженности в Персидском заливе, пересмотр оценки уязвимости экономической инфраструктуры Саудовской Аравии, а также ухудшение платежного баланса страны", - отметили в Fitch.

Аналитики Fitch подчеркнули, что, несмотря на восстановление прежних объемов добычи нефти после атак на объекты нефтяной инфраструктуры, существует риск нового нападения. Это приведет к новому экономическому ущербу. Кроме того, продолжающийся дефицит бюджета Саудовской Аравии является фактором, способствующим снижению рейтинга. Аналитики Fitch прогнозируют дефицит бюджета страны в 6,7% ВВП в 2019 году, против 5,9% ВВП годом ранее. По их мнению, это связано со снижением средних цен на нефть и объемов производства. "Мы предполагаем, что цена на нефть марки Brent составит в среднем $65 за баррель в 2019 году ($71,6 за баррель в 2018 году) и что добыча нефти в Саудовской Аравии составит в среднем 9,7 млн баррелей в сутки (с 10,3 млн баррелей в сутки в предыдущем году)", - сообщили в Fitch.