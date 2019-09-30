В течение последних пяти дней сентября (26-30 сентября) в турецкой провинции Чанаккале задержаны 1057 нелегалов. Как передает Day.Az, об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в целом за указанный период в провинции была осуществлена 41 операция против нелегальной миграции.

Согласно данным СМИ, 1055 из задержанных являются гражданами Афганистана, один иранец и один гражданин Сирии.

Отметим, что за последние 3,5 года в Турции было задержано 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. За указанный период задержаны также 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы за плату от 500 до семи тысяч евро переправлялись из Турции в европейские страны.

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