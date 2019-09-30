Легкий двухмоторный самолет Cessna 421 упал и загорелся в штате Флорида на юго-востоке США, три человека погибли, сообщает портал Click Orlando со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Крушение произошло в лесистой местности в городе Де-Ленд в воскресенье во второй половине дня. Откуда и куда направлялся самолет, пока неизвестно.

По данным портала, причина крушения пока не установлена. Отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации и Национальное управление по безопасности транспорта приступили к расследованию данного инцидента.

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