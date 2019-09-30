В городе Канск в Красноярском крае группа молодых людей попыталась не дать полиции эвакуировать "Ладу" пьяного друга. Дело в том, что он на месте инцидента не смог доказать свои права на машину - документов у него не было, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Видео с потасовкой появилось в сообществе "Я живу в Красноярске". Явно пьяные молодые люди бросались на полицейских, обзывали их и пытались угнать машину. После потасовки троих пришлось скрутить.

- Во время задержания транспортного средства и помещения его на специализированную стоянку знакомые водителя стали этому препятствовать и на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировали, - прокомментировали ситуацию в региональном главке МВД РФ.

В отношении водителя "Лады" составили протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения без прав. Чтобы оценить действия полицейских, проведут служебную проверку.

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