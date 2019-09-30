https://news.day.az/world/1161411.html Жака Ширака похоронили рядом с дочкой
Жака Ширака похоронили рядом с дочкой
Бывшего президента Франции Жака Ширака похоронили на кладбище Монпарнас рядом со старшей дочерью Лоранс. Она умерла в 2016 году от сердечной недостаточности, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Церемония прощания с великим французским политиком завершилась. Его тело вынесли из парижской церкви Сен-Сюльпис под аплодисменты, сообщает агентство РИА Новости. На траурных мероприятиях присутствовали руководство Франции: президент Эммануэль Макрон с супругой, премьер Эдуар Филипп и многие другие.
Напомним, экс-президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября в Париже.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре