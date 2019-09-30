Бывшего президента Франции Жака Ширака похоронили на кладбище Монпарнас рядом со старшей дочерью Лоранс. Она умерла в 2016 году от сердечной недостаточности, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Церемония прощания с великим французским политиком завершилась. Его тело вынесли из парижской церкви Сен-Сюльпис под аплодисменты, сообщает агентство РИА Новости. На траурных мероприятиях присутствовали руководство Франции: президент Эммануэль Макрон с супругой, премьер Эдуар Филипп и многие другие.

Напомним, экс-президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября в Париже.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!