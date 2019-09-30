https://news.day.az/world/1161437.html Саудовская Аравия восстановила добычу нефти после атак беспилотников
Саудовская Аравия восстановила добычу нефти после атак беспилотников
Саудовская Аравия добилась полного восстановления нефтедобычи после атаки на свои нефтяные объекты, заявил генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Они (Саудовская Аравия - ред.) следуют тому плану, который они утвердили 30 сентября. И согласно той информации, которая имеется у нас, они добились полного восстановления нефтедобычи. Думаю, их стоит поздравить по случаю потрясающего восстановления нефтедобычи", - сказал Баркиндо, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на полях XVI Ежегодного заседания клуба "Валдай" в Сочи.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты королевства 14 сентября атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес
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