Страны астанинского формата (Россия, Иран, Турция) проведут в ближайшее время встречу высокого уровня в столице Казахстана.

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая на заседании Совета Безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Будет продолжена практика проведения международных встреч высокого уровня по Сирии в астанинском формате, - сказал он. - Проведение очередной такой встречи намечено в столице Казахстана в ближайшее время".

Вершинин призвал к широкой международной поддержке работы сирийского конституционного комитета. "Исходим из того, что всем нам стоит очень бережно относиться к тому межсирийскому диалогу, который начнется в конце октября в Женеве", - подчеркнул замминистра.

Он указал на "недопустимость попыток вмешательства в межсирийский диалог и навязывания сирийцам рецептов, не совместимых с их культурными, религиозными и национальными традициями".

На том же заседании СБ ООН спецпосланник генсека по Сирии Гейр Педерсен сообщил, что комитет, состоящий из 150 представителей правительства, оппозиции и гражданского сообщества, впервые соберется 30 октября в Женеве. Ранее в интервью ТАСС он сообщил, что на первую встречу приглашены представители астанинского формата и "малой группы" (Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция).

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