США в июле по-прежнему лидировали по добыче нефти в мире, производя в среднем 11,806 миллиона баррелей нефти в день и опережая по этому показателю РФ и Саудовскую Аравию, которые сохранили второе и третье места соответственно, свидетельствуют данные Минэнерго РФ, управления энергетической информации минэнерго США (EIA) и доклада ОПЕК.

При этом, по данным EIA, США в июле сократили добычу на 2,3% по сравнению с июнем, передает Day.Az со ссылкой на Prime.

Согласно данным с сайта Минэнерго РФ, Россия в июле добыла 47 миллионов тонн нефти, что эквивалентно примерно 11,154 миллиона баррелей в сутки. В месячном выражении среднесуточная добыча увеличилась на 3,2%. В то же время по информации августовского доклада ОПЕК, добыча нефти в Саудовской Аравии в июле сократилась на 2,1% к июню, составив 9,58 миллиона баррелей в сутки.

США в ноябре 2017 года впервые побили свой исторический рекорд по добыче нефти почти 50-летней давности. Показатель тогда достиг 10,103 миллиона баррелей в сутки против 10,044 миллиона баррелей в сутки в ноябре 1970 года. После ноября 1970 года среднесуточный объем добычи в США стал снижаться на фоне истощения традиционных запасов, а в сентябре 2008 года он упал до 3,974 миллиона баррелей в сутки.

Однако за последние 10 лет добыча нефти в Соединенных Штатах восстановилась за счет развития технологий, сделавших более доступными и рентабельными запасы трудноизвлекаемой сланцевой нефти. Дополнительным стимулом стало снятие в США в декабре 2015 года запрета на экспорт нефти, длившегося 40 лет. Текущему росту добычи способствует также восстановление рынка нефти после спада в 2014-2015 годах.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, на первое полугодие 2019 года сокращение добычи было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. 2 июля участники ОПЕК+ пролонгировали договоренности на тех же условиях еще на девять месяцев - до апреля 2020 года.

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