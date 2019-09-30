Курс евро снижается по отношению к доллару в понедельник вечером, при этом ранее в ходе торгов евро достигал двухлетнего минимума в этой паре, что обусловлено глобальным ростом спроса на американскую валюту, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 19.45 курс евро к доллару снижается до 1,0905 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0938 доллара за евро. При этом ранее в ходе торгов курс евро опускался до отметки в 1,0885 доллара за евро - минимума с мая 2017 года.

Курс доллара к иене растёт до 108,11 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,92 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимается на 0,28%, до 99,39 пункта.

"Мы наблюдаем сильный рост спроса на доллар, и учитывая тот фактор, что наиболее частая торговля - это "доллар-евро", мы можем ожидать дальнейшего снижения курса евро", - отметил глава по стратегии FX в CIBC Capital Markets в Торонто Бипан Рай (Bipan Rai), чье мнение приводит агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Prime.

Инвесторы отдают предпочтение доллару как более надежной валюте на фоне сложного развития внешнеторговых отношений США и Китая. Поддержку курсу доллара оказывает сообщение СМИ о возможном ограничении потоков американских портфельных инвестиций в Китай.

Что же до евро, то дополнительную слабость ему придаёт общее снижение оптимизма в еврозоне на увеличении вероятности замедления экономики в странах этого валютного блока, о чём косвенно свидетельствуют свежие данные об инфляции в Германии. Согласно этим данным, в сентябре, по предварительной оценке, инфляция в республике составила 1,2% в годовом выражении, а в месячном была зафиксирована нулевая динамика. Аналитики ожидали роста 1,3% в годовом выражении и на 0,1% - в месячном.

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