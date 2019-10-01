Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что даже в случае успеха инициатива импичмента президента Дональда Трампа ничего не изменит, передает ТАСС.

Он уточнил, что отношения США и Венесуэлы останутся прежними.

Мадуро пояснил, что изменений не будет, так как США "решили не допускать независимости стран в регионе".

Он также напомнил, что Трамп угрожает мировым лидерам отменой финансовой помощи.

Ранее Палата представителей США отклонила резолюцию против импичмента Трампа.

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