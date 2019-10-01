Проблемы американской отрасли по добыче сланцевой нефти носят структурный характер, и даже повышение стоимости барреля на десять долларов их не решит. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные The Wall Street Journal.

В первые шесть месяцев добыча нефти в США, по данным Минэнерго, выросла менее чем на процент, в то время как год назад рост составлял почти семь процентов.

Причиной названо сокращение добычи на пробуренных ранее скважинах, а также меньшая пригодность для разработки новых. Пробуренные в текущем году скважины давали на 12 процентов меньше нефти, чем те, что появились год назад, и на 16 процентов меньше, чем в 2017 году. Из-за этого компаниям приходится вкладывать больше средств в бурение большего количества скважин, что приводит к дополнительным расходам.

В условиях, когда цена на нефть марки WTI колеблется на уровне 60 долларов, ситуация выглядит очень сложной. По предварительным оценкам, в 2020 году рост добычи, если цена не изменится, составит не более 480 тысяч баррелей в сутки. Если нефть дойдет до 70 долларов, то рост составит не более 700 тысяч баррелей в сутки, что гораздо меньше, чем в 2018 году.

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