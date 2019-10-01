Сообщения СМИ о том, что США думают лишить Китай американских инвестиций с помощью делистинга со своих фондовых бирж, не имеют под собой оснований.

Об этом, обвинив журналистов в безответственности, заявил советник президента Дональда Трампа Питер Наварро, передает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Комментируя вышедший 27 сентября материал Bloomberg, он назвал его "более чем наполовину неточным или же попросту лживым". В то же время он не уточнил, что именно в сообщении было правдивым, а что нет.

По мнению Наварро, любая информация из анонимных источников в последнее время существует только для того, чтобы "разлучить дурака с его деньгами".

Речь идет о том, что после сообщения о возможных новых санкциях против КНР акции китайских компаний обрушились. В частности, компания JD.com падала на 5,95 процента.

В материале со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, говорилось о совещаниях в администрации Трампа по поводу способов ограничения притока американских денег в Китай. Делистинг - исключение компании из списков предприятий, акции которых торгуются на фондовых биржах - был назван одним из них.

Представитель Минфина США Моники Кроули в воскресенье, 29 августа, уже отмечала, что у ведомства в настоящее время нет таких планов. При этом существуют ли какие-то другие предложения, она не уточнила, а СМИ со ссылкой на источники указали, что в администрации президента были возмущены тем, что информация утекла в публичное поле.

Слухи о новом способе давления на Китай, который может прийти на смену или дополнить санкции на импорт, появились перед новым раундом переговоров на высшем уровне между странами. Встреча должна состояться в начале октября. Сейчас к ней ведется подготовка. Ранее стороны пошли на уступки перед возобновлением переговоров. США отложили на две недели повышение действующих пошлин и полностью освободили от них 437 категорий товаров. Пекин также отказался от ряда введенных ранее пошлин и договорился о закупках в США сельскохозяйственной продукции.

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