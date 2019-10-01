Сбежавший заключенный из Китая скрывался от правоохранительных органов в пещере в течение 17 лет.

Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Найденный беглец - бывший полицейский по имени Сун Цзян. Он получил срок за торговлю женщинами и детьми, однако в 2002 году ему удалось сбежать из тюрьмы. Все это время он жил в горной пещере, которая находилась неподалеку от его родного города.

Вычислить местонахождение сбежавшего заключенного удалось с помощью беспилотников. На сделанных с воздуха снимках полицейские обнаружили части стальной крыши синего цвета над пещерой, а также мусор поблизости.

Беглеца задержали в пещере, где он прятался. Как сообщила полиция, Сун Цзян жил в уединении так долго, что с большим трудом контактировал с сотрудниками органов. В итоге мужчину отправили обратно в тюрьму.

В 2018 году заключенный тюрьмы в американском штате Колорадо попытался сбежать, спрятавшись в потолке. Тюрьму покинуть мужчина не успел: его достали из убежища и после медосмотра вернули в камеру.

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