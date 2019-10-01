Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян был арестован за избиение жены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает TMZ.

По информации издания, в ходе перепалки боксер схватил супругу за руку и ударил ее в лицо. Женщине удалось сбежать из дома. Прибывшие на место полицейские зафиксировали у нее синяки на руке и травмы носа. Пострадавшая отказалась от медицинской помощи, однако на Мартиросяна был составлен протокол.

На следующее утро боксер был арестован. Против него выдвинуты обвинения в домашнем насилии.

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