https://news.day.az/world/1161482.html Американский боксер армянского происхождения арестован за избиение жены
Американский боксер армянского происхождения арестован за избиение жены
Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян был арестован за избиение жены.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает TMZ.
По информации издания, в ходе перепалки боксер схватил супругу за руку и ударил ее в лицо. Женщине удалось сбежать из дома. Прибывшие на место полицейские зафиксировали у нее синяки на руке и травмы носа. Пострадавшая отказалась от медицинской помощи, однако на Мартиросяна был составлен протокол.
На следующее утро боксер был арестован. Против него выдвинуты обвинения в домашнем насилии.
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