США провели полную модернизацию своих ядерных сил и приняли на вооружение новое военное оборудование. Об этом заявил Дональд Трамп в ходе церемонии, на которой генерал Марк Милли сменил Джозефа Данфорда на посту председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США. Американский президент в своем выступлении ясно дал понять, что Штаты намерены наращивать силы, не считаясь с интересами других государств, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"У нас есть новейшее военное оборудование и оборудование, информацию о котором мы не разглашаем. О нем никто никогда даже и не слышал. У нас есть оружие, которое, молю Бога, нам никогда не придется использовать. Наши ядерные силы были полностью модернизированы - что-то совершенно новое, а что-то обновлено", - заявил Дональд Трамп.

В Пентагоне настаивают на том, что Россия и Китай представляют для США угрозу. Особенно в космической сфере. Под этим надуманным предлогом Вашингтон намерен наращивать силы противокосмической обороны. Напомню, ранее США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Якобы из-за того, что Москва нарушала условия соглашения. Доказательств в Вашингтоне не представили, отмечает телеканал "Россия 24".