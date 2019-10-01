Рыжая бестия устроила переполох в здании аэропорта "Домодедово" в ночь на пятницу. Молодая лисица прогулялась по залу ожидания и протестировала работу пункта досмотра вещей пассажиров, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Как стало известно "МК", немногочисленные полусонные пассажиры были развеселены появлением хищника в здании воздушной гавани. Пушистая "дамочка" заявилась около 3.50 утра. Зашла она через центральный вход. В помещении лисица явно занервничала и стала носиться по аэропорту. Было видно, что она ищет выход на волю. Патрикеевна пробежалась по багажной ленте, проехала через экран досмотра вещей пассажиров и выбежала на улицу.

- Согласно данным видеонаблюдения, лисица провела в терминале несколько минут и к пассажирам не приближалась, - рассказал "МК" пресс-секретарь аэропорта "Домодедово" Александр Власов. - Она самостоятельно покинула аэровокзал, и с этого момента, к сожалению, нам неизвестно ее местонахождение. Стоит отметить, что три года назад сотрудники аэропорта нашли на территории аэродрома двух братьев-лисят и передали их в центр реабилитации диких животных.

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