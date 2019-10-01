Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства смертельной аварии в Махачкале.

По данным пресс-службы Управления МВД по Дагестану, инцидент произошел на улице Амет-Хана Султана. 16-летний подросток, не имеющий водительских прав, сел за руль Skoda Octavia, не справился с управлением и врезался в столб, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Отмечается, что молодой человек скончался от полученных травм на месте происшествия.

Другие подробности уточняются.

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